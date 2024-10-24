Adana'da Düzenlenen Operasyonlarda 61 Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 61 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ekim'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 22 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 39 tabanca ile 206 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 31 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 258 kişiyi de yakaladı.