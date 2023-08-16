Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.