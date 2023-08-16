Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Çalışmada, 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel