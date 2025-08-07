Adana'da Durdurulan Tırda Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 2 bin 920 litre kaçak etil alkol bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ve emniyet ekipleri, araçta detaylı arama gerçekleştirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde durdurulan tırda 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 bin 920 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
