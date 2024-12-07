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Adana'da Durdurulan Otomobilde 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Ge geçirildi

Adana'da Durdurulan Otomobilde 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Ge geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 50 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin deşifresine yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka tampon ve ön konsoluna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis, araçtaki M.Ş.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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