Adana'da durdurulan kamyonette 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
Adana'da durdurulan kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı.
Kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.