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Adana'da Durakta Tartışma: Dolmuş Şoförü Meslektaşını Bıçaklayarak Öldürdü

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Adana'da bir dolmuş şoförü, tartıştığı meslektaşını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA'da durakta tartıştığı meslektaşı Mehmet Tayfun Kalan'ı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dolmuş şoförü Musa Timoçin (27) ile kendisine yardımcı olduğu öne sürülen A.K. (17) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayet şüphelisi Timoçin ifadesinde, "Korna çalıp uyarınca küfretti, bıçakla üzerime gelince kendimi korudum" dedi.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda 9 Haziran 2023'te dolmuş şoförleri Mehmet Tayfun Kalan ile Musa Timoçin arasında yolcu alınan durakta fazla bekleme ve korna çalma yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar, birbirine bıçakla saldırdı. Şoförlerden Kalan göğsünden, Timoçin ise karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Tayfun Kalan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Musa Timoçin ile olaya karıştığı belirlenen yanındaki A.K. tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı soruşturmasını tamamlayarak Musa Timoçin ile yaşı küçük A.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucu kabul edildi. Savcı her iki sanığın da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İddianamede, olay günü dolmuş şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile meslektaşı Musa Timoçin arasında yolcu almak için durakta uzun süre bekleme meselesi nedeniyle kavga çıktığı, tarafların kavga sırasında birbirine bıçakla saldırdığı, Timoçin'in yanında bulunan A.K.'nin de Mehmet Tayfun Kalkan'ı darbettiği belirtildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre de Musa Timoçin'in kullandığı dolmuşun sesli kamera görüntüleri üzerinde yapılan tespitte telefonla aradığı kişiye "Bıçak yedim, onu da vurdum" dediği kaydedildi.

Musa Timoçin poliste verdiği ifadesinde, "Durakta uzun süre bekleyince korna çalıp, uyardım. Küfredip, araçtan bıçakla indi. Ben de kendimi korumak için hamle yaptım. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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