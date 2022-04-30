Adana'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

ADANA (AA) - Adana'da veteriner hekimler, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Köse, törende, bu yılki kutlamaların ana temasının "Veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele azminin güçlendirilmesi" olarak belirlendiğini söyledi.

Törene veteriner hekimlerin yanı sıra CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekilleri ile çeşitli odaların başkanları da katıldı.