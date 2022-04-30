Adana'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

Adana'da veteriner hekimler, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

ADANA (AA) - Adana'da veteriner hekimler, 30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Köse, törende, bu yılki kutlamaların ana temasının "Veteriner hekimlerin zorluklarla mücadele azminin güçlendirilmesi" olarak belirlendiğini söyledi.

Törene veteriner hekimlerin yanı sıra CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekilleri ile çeşitli odaların başkanları da katıldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Veteriner Hekimler Günü, Atatürk Anıtı, Veteriner, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title