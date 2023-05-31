Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi
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Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında yapılan etkinlikte sigarayı bırakan 2 kişiye başarı belgesi verildi.
Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında yapılan etkinlikte sigarayı bırakan 2 kişiye başarı belgesi verildi.
Seyhan Devlet Hastanesinin ek hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yönelik çalışmalar anlatıldı.
Uzman hemşire Ayşe Turan, hastane bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinde ikisi uzman doktor 4 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini söyledi.
Ödüllü bilimsel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turan, çeşitli kurumların işbirliğinde sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti.
Konuşmanın ardından hastanenin desteğiyle "Sigarayı Bırakma Programı"nı tamamlayan 2 kişiye başarı belgesi verildi.
Programa, Yeşilay ve Türk Kızılay temsilcileri ile hastane çalışanları katıldı.