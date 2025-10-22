Haberler

Adana'da Düğün Salonunda Dev Avize Gelinin Üzerine Düştü

Güncelleme:
Adana'da bir düğün salonundaki kına eğlencesi sırasında tavanda yerinden sökülen dev avize, dans eden gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Gelin hafif sıyrıklarla kazayı atlattı ve gözlem altında tutuldu.

ADANA'da bir düğün salonundaki kına eğlencesinde tavanda yerinden sökülen çember şeklindeki dev avize, pistte dans eden gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç.'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
