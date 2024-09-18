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Adana'da Düğün Salonları Arasındaki Anlaşmazlık Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı

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Adana'da komşu iki düğün salonu arasındaki anlaşmazlık sonrası 17 yaşındaki R.Ö., Cihan T.'nin iş yerine otomatik tabancayla ateş açtı. Olay sonucunda R.Ö. ve azmettirdiği belirtilen Baran D. ile ortağı Mehmet Ç. tutuklandı.

ADANA'da komşu iki düğün salonu işletmecisi arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından R.Ö. (17), Cihan T.'nin (37) iş yerine otomatik tabancayla ateş açtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalanan R.Ö. ile onu azmettirdiği öne sürülen Baran D. (26) ve ortağı Mehmet Ç. (27), tutuklandı.

Olay, 13 Eylül'de Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'nda yan yana bulunan iki düğün salonu işletmecisi anlaşmazlık yaşadı. Baran D. ve ortağı Mehmet Ç., iş yerlerinin önüne çeşitli malzemeler bıraktığı ve otoparklarını işgal ettiği iddiasıyla komşuları Cihan T. ile tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kısa sürede sonlandı.Bu olaydan saatler sonra hafif ticari araçla olay yerine gelen R.Ö., Cihan T.'nin düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı. Camlarına 15 kurşun isabet eden iş yerinde ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.İş yerine ateş açıldığını öğrenen Cihan T.'nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini ve kaçtığı yeri tespit etti. Ekiplerin adreslere yaptığı baskınlarda Baran D., Mehmet Ç. ve silahlı saldırgan R.Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Baran D. ve Mehmet Ç. haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, şüpheli R.Ö.'yü tanımadıklarını öne sürdü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran D., Mehmet Ç. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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