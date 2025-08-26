Adana'da Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Sürücüye 10 Bin Lira Ceza

Adana'da Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Sürücüye 10 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir düğün konvoyunda yol kapatarak lastik yakan sürücü Ahmer A.'ya 10 bin 260 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı yediemin otoparkına çekildi.

ADANA'da düğün konvoyunda yabancı plakalı otomobiliyle yolu kapatıp, lastik yakan sürücü Ahmer A.'ya (29), 10 bin 260 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, trafikten menedilen otomobili ise yediemin otoparkına çekildi.

Merkez Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda, 23 Ağustos akşamı düğün konvoyuna çıkan Polonya plakalı bir otomobil, arkasındaki diğer araçlarla yolu kapattı. Farklı kavşaklarda duran otomobil sürücüsü, lastik yaktı. Araçtan çıkan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafik de bazı anlarda durma noktasına geldi. Diğer sürücülerin tepkisine neden olan o anlar, konvoydakiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ZKL 35806 plakalı otomobilin sürücüsünün Ahmer A. olduğunu tespit etti. Kaldığı adres belirlenen Ahmer A., yakalanıp, polis merkezine götürüldü. Sürücüye abart egzoz kullandığı için 9 bin 267 lira, 'Trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak' suçundan da 993 lira ceza kesildi.

Öte yandan sürücünün ehliyetine el konulurken, trafikten menedilen otomobili de yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
Komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiası! Programdan kovuldu

Taciz iddiası ünlü komedyenin başını yaktı! Popüler programdan kovuldu
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.