Adana'da Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Sürücüye 10 Bin Lira Ceza

ADANA'da düğün konvoyunda yabancı plakalı otomobiliyle yolu kapatıp, lastik yakan sürücü Ahmer A.'ya (29), 10 bin 260 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, trafikten menedilen otomobili ise yediemin otoparkına çekildi.

Merkez Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda, 23 Ağustos akşamı düğün konvoyuna çıkan Polonya plakalı bir otomobil, arkasındaki diğer araçlarla yolu kapattı. Farklı kavşaklarda duran otomobil sürücüsü, lastik yaktı. Araçtan çıkan yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafik de bazı anlarda durma noktasına geldi. Diğer sürücülerin tepkisine neden olan o anlar, konvoydakiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri ihbar kabul eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ZKL 35806 plakalı otomobilin sürücüsünün Ahmer A. olduğunu tespit etti. Kaldığı adres belirlenen Ahmer A., yakalanıp, polis merkezine götürüldü. Sürücüye abart egzoz kullandığı için 9 bin 267 lira, 'Trafiğin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak' suçundan da 993 lira ceza kesildi.

Öte yandan sürücünün ehliyetine el konulurken, trafikten menedilen otomobili de yediemin otoparkına çekildi.