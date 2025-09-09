Haberler

Adana'da Düğün Kavgası: Taraflar Şikayetçi Olmadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir düğünde gelin ve damat tarafları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde taraflar arasında kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
Finlandiyalı milletvekili 20 yıl boyunca seks işçiliği yaptığını açıkladı

İtirafıyla ülkeyi karıştırdı! Milletvekili seks işçisi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Hamas'a Katar'da suikast! Başkent Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu

İsrail'den suikast saldırısı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.