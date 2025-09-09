Adana'da Düğün Kavgası: Taraflar Şikayetçi Olmadı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde taraflar arasında kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yenibaraj Mahallesi'ndeki düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavga etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.