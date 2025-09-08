Haberler

Adana'da Düğün Cilasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Düğünde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğün salonunun önündeki Ö.Ö'ye ateş açıldı.

Çevredekiler kendi imkanlarıyla Ö.Ö'yü Kozan Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
