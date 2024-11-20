Üye Girişi
Haberler

Adana'da Dronla Yapılan Trafik Denetiminde 29 Sürücüye Ceza

Adana'da Dronla Yapılan Trafik Denetiminde 29 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dronla gerçekleştirilen trafik denetiminde, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını vermeyen 29 sürücüye toplamda 3 bin 135 lira ceza kesildi. Ayrıca bisiklet yolunu kullanan ve kask takmayan sürücülere de ceza uygulandı.

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını vermedikleri belirlenen 29 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Dronla bölgeyi havadan inceleyen ekipler, yaya geçitlerini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermediği belirlenen 29 aracın sürücüsüne 3 bin 135'er lira ceza kesti.

Para cezası uygulanan sürücülerden bazıları, kural ihlali yapmadıklarını öne sürdü.

Öte yandan bisiklet yolunu kullanan 7 ve kask takmayan 21 sürücüye da para cezası uygulandı.

Denetimlerde bazı araçların yayalara yol vermemesi ve sürücülerin durdurulması dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor
Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SON DAKİKA! Bütçe görüşmesinde neler yaşandı? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev! MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ahmet Davutoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.