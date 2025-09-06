Adana'da Dronla Şerit İhlali Denetimi: Sürücülere Cezalar Kesildi

Adana'da otoyolda şerit ihlali yaptıkları dronla tespit edilen tır ve kamyonların sürücülerine para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 1-5 Eylül'de Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Tekir mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Dronla gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda tır ve kamyon sürücüsünün otoyolda şerit ihlali yaptığı belirlendi.

Ekipler, kurallara uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, sürücülere şerit ihlalleri konusunda uyarılarda da bulunuldu.