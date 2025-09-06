Haberler

Adana'da Dronla Şerit İhlali Denetimi: Sürücülere Cezalar Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen dronla denetimlerde şerit ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 1-5 Eylül tarihlerinde denetimler yaparak kurallara uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurdu.

Adana'da otoyolda şerit ihlali yaptıkları dronla tespit edilen tır ve kamyonların sürücülerine para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 1-5 Eylül'de Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Tekir mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Dronla gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda tır ve kamyon sürücüsünün otoyolda şerit ihlali yaptığı belirlendi.

Ekipler, kurallara uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, sürücülere şerit ihlalleri konusunda uyarılarda da bulunuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vincenzo Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim

Montella: Puan alacağımız garantiyse bunu yapabilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.