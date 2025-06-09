Adana'da Dronla Orman Yangınına Karşı Uyarılar Yapıldı

Adana'da orman muhafaza ekipleri, mesire alanlarında mangal yakan piknikçilere ses sisteminin yer aldığı dronla orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

Orman Bölge Müdürlüğünce, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı mesire alanlarında yangın tehdidine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda orman mühendisi ve muhafaza memurlarından oluşturulan dron ekipleri, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki mesire alanlarında denetim yaptı.

Ekipler, termal kameranın bulunduğu dronla mangal ateşinin yakıldığı alanları belirleyip cihaz üzerindeki ses sistemiyle piknikçilere şu ikazlarda bulundu:

"Sevgili Adanalılar, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir dron. Orman yangınlarını erken tespit etmek amacıyla uçuş yapmaktadır. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olunuz. Orman içi ve bitişiğinde ateş yakmayınız. Piknik alanlarında mangal ateşinizin söndüğünden emin olmadan ayrılmayınız. Yerlere sigara izmariti atmayınız. Ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaktır. Kontrollü yakılan mangal ateşinin etrafını çevirip söndürmeden alandan ayrılmayınız. Dron ekipleri 7 gün 24 saat yeşil vatanı korumak için görevde. Gelin hep beraber yeşil vatanımızı koruyalım."

Öte yandan, piknikçilerden ormanlık alanlarda yangın çıkması durumunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Sarıçam ilçesindeki mesire alanında ailesiyle piknik yapan ve dron ekibinin ziyaret ederek uygulama hakkında bilgilendirdiği Murat Artan, orman yangınlarına karşı dronla yapılan uyarıları önemli bulduğunu belirterek, "Biz, mangal ateşini söndürmeden alandan ayrılmıyoruz. Bütün vatandaşlara da bunu tavsiye ediyorum." dedi.