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Adana'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 32 Sürücüye Ceza

Adana'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 32 Sürücüye Ceza
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Adana'da gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında yayalara yol vermeyen, kask takmayan ve cep telefonuyla konuşan 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza kesildi.

Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda yayaların geçiş önceliğiyle ilgili dron destekli uygulama gerçekleştirdi.

Toplam 7 ekibin katıldığı uygulamada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara yol vermeyenler dron ile tespit edildi.

Uygulamada, geçitlerde yayalara yol vermeyen sürücülerin yanı sıra kask takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, standart dışı plaka kullanan ve kaldırımda motosiklet süren toplam 32 kişiye para cezası yazıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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Gittiği mekanda yapılan tezahüratları duyunca şekilden şekile girdi
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Sorunu uygulamalı anlatırken hiç beklemediği bir şey oldu
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Çöken binanın zemin katındaki iş yeri ile ilgili korkunç iddia
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