Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimleri Yapıldı

Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyolda dron destekli denetimler yapıldı.

Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Adana'nın bazı bölgelerinde dron destekli denetimler gerçekleştirdi. Denetlemede, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, otoyol üzerinde gereksiz park eden ve duraklama yapan araçlar tespit edilerek uyarılarda bulundu. Ayrıca trafik ekipleri, zorunlu duraklama hallerinde yapılması gerekenler konusunda sürücüleri bilgilendirdi. - ADANA