Adana'da dron destekli trafik denetiminde 81 sürücüye 462 bin 800 lira ceza uygulandı

Adana'da dron destekli trafik denetiminde 81 sürücüye 462 bin 800 lira ceza uygulandı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Turgut Özal Bulvarı'nda iki ayrı noktada düzenlenen trafik denetimine 28 polis katıldı.

Denetimde 122 araç ve 577 motosikleti durduran ekipler 81 sürücüye çeşitli ihlallerden 462 bin 800 lira ceza keserken 8 motosiklet de trafikten men edildi.