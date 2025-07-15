Adana'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 162 Sürücüye Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yapan 162 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 730 bin 944 lira para cezası kesildi.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 162 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-14 Temmuz'da Adana-Pozantı Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli çalışmada şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 162 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 730 bin 944 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP, tutuklanan belediye başkanının üstünü çizdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.