Adana'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 162 Sürücüye Ceza

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 162 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-14 Temmuz'da Adana-Pozantı Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli çalışmada şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 162 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 730 bin 944 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.