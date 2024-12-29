Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
Adana'da polis ekipleri, dron ile desteklenen trafik denetimi gerçekleştirdi. 685 araç durdurulurken, 55 sürücüye 789 bin 537 lira ceza kesildi ve 6 araç trafikten men edildi.
Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 685 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 6 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 55 aracın sürücüsüne 789 bin 537 lira ceza kesti.