Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 370 araç durdurularak belgeleri incelendi ve 86 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, ilçede belirlenen beş ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, 370 araç durdurularak belgeleri incelendi.
Denetim kapsamında 86 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 14 sürücünün ehliyetine el konuldu.