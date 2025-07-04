Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 60 Sürücüye Ceza

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Adana'da jandarma ekipleri, dron destekli trafik uygulamasında şerit ihlali yapan 60 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 270 bin 720 lira ceza kesti.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, şerit ihlali yaptığı belirlenen 60 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana-Pozantı Otoyolu'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, şerit ihlali yaptığı tespit edilen 60 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 270 bin 720 lira ceza kesildi.

Ayrıca kontrol noktalarında durdurulan sürücülere de şerit ihlali konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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