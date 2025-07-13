Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 596 Bin Lira Ceza Kesildi
Adana'da polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi yaparak 470 aracı durdurdu, 5 aracı trafikten men etti ve çeşitli ihlaller nedeniyle 98 sürücüye toplam 596 bin 659 lira ceza uyguladı.
Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 470 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 5 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 98 aracın sürücüsüne 596 bin 659 lira cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel