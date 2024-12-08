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Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi

Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi
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Adana'da polis ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 2 bin 176 araç durdurularak belgeleri kontrol edildi, alkol testi yapıldı. Denetim sırasında çeşitli ihlallerden 142 sürücüye toplamda 1 milyon 506 bin 2 lira ceza kesildi.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 2 bin 176 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü, yunus ekiplerince kovalandı. Motosiklette yolcu konumundaki kişi yakalandı.

Ayrıca, uygulama noktasına plakasız motosikletle giren ve hastaneye yakınının yanına gittiğini öne süren şüpheliye polis ekiplerince ceza kesildi.

Denetimlerde 29 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 142 aracın sürücüsüne 1 milyon 506 bin 2 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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