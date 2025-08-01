Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 171 Sürücüye Ceza

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Adana'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, 171 kamyon ve tır sürücüsüne şerit ihlali nedeniyle para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, denetimlerde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 171 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-31 Temmuz'da Adana-Pozantı Otoyolu'nda denetimler gerçekleştirdi.

Dron destekli çalışmada şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 171 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası uygulandı.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Denetimler ve şerit ihlalleri, jandarmanın dronu ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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