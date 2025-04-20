Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" denildi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 1 Milyondan Fazla Ceza Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 1013 araç durdurulurken, 16 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplamda 1 milyon 330 bin 868 lira ceza kesildi.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 1013 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimlerde 16 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 96 aracın sürücüsüne 1 milyon 330 bin 868 lira ceza kesti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.