Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 1 Milyondan Fazla Ceza Kesildi

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, 1013 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

Denetimlerde 16 araç trafikten men edildi.

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 96 aracın sürücüsüne 1 milyon 330 bin 868 lira ceza kesti.