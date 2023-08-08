Adana'da Dron Destekli Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı

Adana'da gerçekleştirilen dron destekli operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 540 sikke, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

ADANA'da çok sayıda ekibin katıldığı dron destekli operasyonda; haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise tarihi eser niteliğinde 540 sikke, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Ekipler, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Dron destekli operasyonda; haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 540 sikke, ruhsatsız tabanca ile 3 pompalı tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)