Adana'da Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 79 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirme

ADANA'da 763 polisin katıldığı dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı, 14 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ile 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla il genelinde sabit nokta yol kontrolü gerçekleştirildi. 763 polisin katıldığı uygulama dron da kullanıldı. 19 bin 280 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 79 kişiyi yakaladı. 6 bin 770 aracın kontrolünü gerçekleştiren polis çeşitli kabahatlerden 12 aracı trafikten men ederken, 200 araç sürücüsünü ise trafik kurallarına uymamaktan 1 milyon 489 bin 538 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 12 kişiye de 14 bin 60 lira idari para cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 14 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait şarjör ve mühimmat, 2 adet kesici- delici alet, 498 gram esrar, 4 gram metanfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ile 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.