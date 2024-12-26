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Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı yakalandı

Adana'da döviz bürosunu soyan zanlı yakalandı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde döviz bürosunu soyup kaçarken iş yeri çalışanını rehin alan zanlı yakalandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde döviz bürosunu soyup kaçarken iş yeri çalışanını rehin alan zanlı yakalandı.

Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda, yüzünü cerrahi maskeyle gizleyerek döviz bürosuna giren E.S. (56), silahını çıkartarak çalışanlardan kendisine kasadaki paraları vermelerini istedi.

İş yerinden bir miktar para alan zanlı, daha sonra silahla bir çalışanı rehin alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, yaya olarak kaçan zanlıyı ara sokakta yakalayarak iş yeri çalışanını da kurtardı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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