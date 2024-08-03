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Adana'da trafik kurallarına uyan sürücülere kebap ikramı

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Adana'da trafik ışığı bulunmayan döner kavşaklarda kurallara uyan sürücülere kebap ikram edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Çukurova ve Yüreğir ilçelerini bağlayan döner kavşaklarda bilgilendirme çalışması yaptı. Sürücülere geçiş önceliğinin araçlarda olduğu hatırlatıldı. Etkinlikte, kurallara uydukları belirlenen sürücülere kebaplar ikram edildi. Döner kavşaklarda trafik kazalarının azaldığı belirtildi.

Adana'da trafik ışığının bulunmadığı döner kavşaklarda kurallara uyan sürücülere kebap ikram edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Çukurova ve Yüreğir ilçelerini bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yönündeki modern döner kavşaklara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Sürücülere, kavşak içerisinde seyreden araçların geçiş önceliğinin olduğunu hatırlatan ekipler, trafik tabelalarındaki uyarılara dikkat edilmesini istedi.

Etkinlikte, kurallara uydukları belirlenen sürücülere Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi bir restoran tarafından hazırlanan kebaplar ikram edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere, sürücülerin, kavşakta yoğunluk olması durumunda diğer araçların geçişini bekledikten sonra yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

Döner kavşaklarda daha az trafik kazasıyla karşılaşıldığını belirten Çuhadar, "Bu kavşakların yapımının ardından her iki bölgedeki yaralamalı kazaların sayısında büyük oranda düşüş gözlenmiştir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurova Yüreğir trafik Adana Güvenlik Etkinlik Trafik Güncel Haberler

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