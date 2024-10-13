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Adana'da Dolmuşun Elektrikli Motosiklete Çarpması Sonucu 7 Kişi Yaralandı

Adana'da Dolmuşun Elektrikli Motosiklete Çarpması Sonucu 7 Kişi Yaralandı
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Adana'da bir dolmuş, elektrikli motosiklete çarptı. Kazada 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

ADANA'da dolmuşun elektrikli motosiklete çarptığı kazada, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş, ismi öğrenilemeyen kadının kullandığı, sepetinde bir kadın ve 5 çocuğun olduğu, elektrikli motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletteki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsün araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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