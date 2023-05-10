Adana'da Dolmuş Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

ADANA'da dolmuşla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan şoför Mehmet Kaçan (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü Mehmet Kaçan'ın aracına yolcu seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olay sırasında araçta yolcu bulunmadağı öğrenilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kaçan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.