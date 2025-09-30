Adana'da Dolmuş Şoförleri Caddeyi Trafiğe Kapatarak Eylem Yaptı

ADANA'da Kiremithane Minibüs Kooperatifi'ne üye dolmuş şoförleri, kent merkezindeki caddeye girişleri yasaklanınca eylem yapıp, yolu trafiğe kapattı. Polisin, şoförleri ikna etmesinin ardından cadde trafiğe tekrar açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), alınan kararla Kiremithane Minibüs Kooperatifi'ne ait dolmuşların, Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'ne girişini yasakladı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından hatta çalışan dolmuş şoförleri, caddede toplandı. Karara tepki gösteren şoförler, minibüslerini park edip, caddeyi trafiğe kapattı. Şehrin ana arterlerinden olan cadde kapanınca, kent merkezindeki birçok noktada trafik durdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şoförleri ikna etmesi üzerine minibüsler bölgeden ayrıldı, cadde yeniden trafiğe açıldı.

Haber : Kamera: ADANA,