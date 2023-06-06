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Adana'da dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti şebekesine operasyon: 12 gözaltı kararı

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Adana'da uyuşturucu içerikli ilaçların ticareti ile nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana'da dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapan şebekeye operasyon: 12 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da uyuşturucu içerikli ilaçların ticareti ile nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu içerikli ilaçların ticaretini yapan 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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