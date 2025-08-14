Adana'da Dolandırıcılık: Suriye Uyruklu Aile 209 Bin Lira ve Altınlarını Kaybetti

Adana'da Dolandırıcılık: Suriye Uyruklu Aile 209 Bin Lira ve Altınlarını Kaybetti
Adana'da Suriye uyruklu bir aile, dolandırıcı tarafından 209 bin 200 lira ve çok sayıda altın ile dolandırıldı. Operasyon yalanıyla paralarını alan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

ADANA'da Suriye uyruklu Ahmed J. (34) ile eşi Maram J.'yi (32) vatandaşlık vaadi ve operasyon yalanıyla dolandıran Süleyman A. (24), aldığı altın ve paralarla sokakta yakalandı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ahmed J.'yi 2 Ağustos'ta telefonla arayan bir kişi, kendisini İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli memur olarak tanıtıp, kız kardeşine vatandaşlık verileceğini söyleyerek kurum binasına çağırdı. Ahmed J., evden ayrıldıktan sonra bu kez de eşi Maram J.'yi arayıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Eşiniz silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Evinizdeki para ve altınların suçtan elde edildiği değerlendiriliyor. Para ve altınları gelecek sivil polise teslim edin" dedi. Bunun üzerine Maram J., eve gelen kişilere 209 bin 200 lira, 18 bin 175 dolar ile çok sayıda ziynet eşyasını verdi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giden Ahmed J.'ye kurumdaki görevlinin kendisini aramadığı belirtildi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan Ahmed J., durumu polise bildirdi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

İhbarla Suriyeli ailenin evine giden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sokakta şapkalı, cerrahi maskeli, gözlüklü ve sırt çantalı Süleyman A.'nın hareketlerinden şüphelenip, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ara sokağa girerek kaçmaya başladı. Ekipler, takip ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Süleyman A.'nın sırt çantasını açan polis, 209 bin 200 lira, 18 bin 175 dolar, 3 yarım altın, 3 bilezik, 2 kolye, 6 çift küpe, 5 yüzük, bileklik ve künye buldu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sırt çantasından çıkan para ve altınlar, Maram J.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
