Adana'da dolandırıcılık şüphelilerine operasyon

Adana'da çeşitli dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, H.M.K'nin (30), kendisini polis olarak tanıttığı kişiden elinde suça karıştığına dair belgelerin olduğunu öne sürerek maddi menfaat sağladığı ve depremzedeler adına topladığı yardım malzemelerini sattığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, şüpheli H.M.K. ve birlikte hareket ettiği emekli polis memuru D.T'yi takibe aldı. Yapılan araştırmanın ardından düzenlenen operasyonla bu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan H.M.K'nin ikametindeki aramalarda 3'ü kendisine, 4'ü başkalarına ait bulundurma ruhsatlı 7 tabanca, polis rozeti, gaz bombası, cop, güvenlik kamerası ve çok sayıda mermi bulundu.

Ayrıca, şüphelinin kendisine ve annesine ait adreslerde depremzedeler adına topladığı gıda ve hijyen ürünlerinin de arasında olduğu çok sayıda yardım malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli H.M.K'nin kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi de 1 milyon 600 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İkinci operasyon

KOM ekipleri, Bursa'da ikamet eden Y.K'nin (86), Osmangazi ilçesindeki arsasını 2019'da sahte vekaletname ile 4 milyon 250 bin liraya sattığı ileri sürülen bir gruba yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda nüfus memuru L.K'nin yanı sıra F.A, S.K, A.Y. ve H.Ç. gözaltına alındı.

F.A'dan ruhsatsız 4 av tüfeği ile bir kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan L.K. savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi hakimliğe çıkarılan diğerleri adli adli kontrol şartıyla salıverildi.