Adana'da dolandırıcılık sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da kendisini MİT personeli olarak tanıtarak 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın müştekiler F.Ç. ve S.Ç'ye kendisini MİT personeli olarak tanıttığını ve müştekilere kamu görevlileriyle ilişkilerinin olduğunu söyleyip işe yerleştirme vaadinde bulunduğu anlatıldı.

Savcı ayrıca, sanığın müştekiler üzerinde üst düzey istihbarat görevlileriyle de irtibatlı olduğu algısı oluşturarak F.Ç. ve S.Ç'den kendi banka hesabına 30 bin lira yatırmasını sağladığı ve bir süre sonra müştekilerle iletişimi kestiği kaydedildi. Mütalaada, A.D'nin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan 2 kez cezalandırılması istendi.

Savunması alınan sanık A.D. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kimseyi dolandırmadım. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.