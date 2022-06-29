Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirdi.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık Kozan Adana Güncel Haberler

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