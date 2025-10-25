Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.C'nin, 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde kendisine kurye aracılığıyla gönderilen isimsiz çiçek karşılığı imza atması sonrası bazı gayrimenkul ve araçlarına haciz konulduğu iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırma sonucu, çiçek gönderenlerin Halil B, kız arkadaşı Nuray F. ve Zeynel Abidin T. olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adresler ve bir araçta yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis ayrıca Halil B'nin bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireye de kredi çektirdiğini ve kendisine otomobil almasını sağladığını tespit etti.

Şüphelilerin boş senet üzerine imza attırdıkları okuma yazma bilmeyen bir kişinin de mal varlıklarını üzerlerine geçirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil B, Nuray F. ve Zeynel Abidin T. tutuklandı.