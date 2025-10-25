Haberler

Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Zanlılar, bir hemşirenin kredi çektirip otomobil almasını sağlayarak, okuma yazma bilmeyen birinin mal varlıklarını da üzerlerine geçirdi.

Adana'da 7 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.C'nin, 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde kendisine kurye aracılığıyla gönderilen isimsiz çiçek karşılığı imza atması sonrası bazı gayrimenkul ve araçlarına haciz konulduğu iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırma sonucu, çiçek gönderenlerin Halil B, kız arkadaşı Nuray F. ve Zeynel Abidin T. olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adresler ve bir araçta yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş 21 tapu, 1 milyon 620 bin liralık senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis ayrıca Halil B'nin bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireye de kredi çektirdiğini ve kendisine otomobil almasını sağladığını tespit etti.

Şüphelilerin boş senet üzerine imza attırdıkları okuma yazma bilmeyen bir kişinin de mal varlıklarını üzerlerine geçirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil B, Nuray F. ve Zeynel Abidin T. tutuklandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı! Kazanın nedeniyse skandal
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü

İstanbul'un en işlek caddesinde yol çöktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.