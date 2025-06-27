Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2.4 Milyon Lira Çalındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir emeklinin 2 milyon 400 bin lirasını ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları emeklinin 2 milyon 400 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte yaşayan M.Y'yi (55) cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin M.Y'nin eşinin kimliğini kopyalayarak kullandığı yalanını söyledi.

Daha sonra M.Y'yi kendisini savcı olarak tanıtan başka bir şüpheli daha aradı. Şüpheli, bankadaki paranın devlet hazinesine aktarılacağı ve işlemlerin ardından tekrar kendisine teslim edileceği yalanıyla M.Y'nin mobil bankacılık ve e-devlet şifrelerini aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Y. polise başvurdu. Polis, M.Y'nin hesabındaki 2 milyon 400 bin liranın 5 farklı hesaba gönderildiğini belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden polisin Adana, Manisa ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlediği operasyonla Emrah İ. (39), Saffet G. (37), İsmet Ş. (45), Nurullah S. (46), Tunahan Ç. (29) ve Seda G. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrah İ, Saffet G. ve İsmet Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.