Adana'da Dolandırıcılık Olayı: Sahte Polisler 63 Gram Bilezik ve 4 Bin Doları Aldı

ADANA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan Ece S. (48), Ahmet A. (23) ve Kadircan Ç. (21), Senem K.'nin, çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin dolarını dolandırdı. Saklandıkları adreslerde yakalanan şüphelilerden Ahmet A. ile Kadircan Ç. tutuklandı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Senem K.'yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek" dedi. Tedirgin olan Senem K., çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin doları, evine gelen polis görünümlü kişilere verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K., ardından dolandırıldığını anlayıp Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KİRALIK OTOMOBİLDEN BULUNDULAR

Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Senem K.'nin evi ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kiralık otomobille, para ve altınları almaya gittiklerini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, araçtakilerin Ece S. ile Ahmet A. olduğunu, olaydan sonra Kozan ilçesine kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, irtibatta olduğu Kadircan Ç.'nin de dolandırıcılık olayına karıştığını saptadı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ece S. ve Ahmet A.'yı Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç.'yi de Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dolandırılan dövizin bozdurulmasından elde edildiği belirtilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamayla ilgili çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. ile Kadircan Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Ece S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.