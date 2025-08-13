Adana'da Dolandırıcılık Olayı: Sahte Polisler 63 Gram Bilezik ve 4 Bin Doları Aldı

Adana'da Dolandırıcılık Olayı: Sahte Polisler 63 Gram Bilezik ve 4 Bin Doları Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi, bir kadının böbrek ameliyatı için biriktirdiği altın ve paraları dolandırdı. Yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

ADANA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan Ece S. (48), Ahmet A. (23) ve Kadircan Ç. (21), Senem K.'nin, çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin dolarını dolandırdı. Saklandıkları adreslerde yakalanan şüphelilerden Ahmet A. ile Kadircan Ç. tutuklandı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Senem K.'yi telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Adınıza açılan banka hesapları, suç işlemek için kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları göndereceğimiz polis memuruna verin. Soruşturma tamamlandıktan sonra size geri teslim edilecek" dedi. Tedirgin olan Senem K., çocuğunun böbrek ameliyatı için biriktirdiği 63 gram bilezik, 9 tam altın ile 4 bin doları, evine gelen polis görünümlü kişilere verdi. Bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayan Senem K., ardından dolandırıldığını anlayıp Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KİRALIK OTOMOBİLDEN BULUNDULAR

Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Senem K.'nin evi ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin kiralık otomobille, para ve altınları almaya gittiklerini tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, araçtakilerin Ece S. ile Ahmet A. olduğunu, olaydan sonra Kozan ilçesine kaçtıklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin, irtibatta olduğu Kadircan Ç.'nin de dolandırıcılık olayına karıştığını saptadı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ece S. ve Ahmet A.'yı Kozan ilçesindeki bir evde, Kadircan Ç.'yi de Sarıçam ilçesindeki apartman dairesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dolandırılan dövizin bozdurulmasından elde edildiği belirtilen 72 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamayla ilgili çelişkili ifadeler verdiği bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. ile Kadircan Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Ece S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit

Orman yangınında kahreden haber! Şehit ve yaralı var
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Askeri operasyona ramak kaldı
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'ya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.