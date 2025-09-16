Haberler

Adana'da Dolandırıcılık Olayı: İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki zanlı, yaşlı bir adamı dolandırarak altınlarını aldı. Dolandırıldığını anlayan mağdur, polise başvurdu. Zanlılar kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırıp altınlarını aldıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Yaşar Y'yi (73) cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Zanlı, Yaşar Y'ye adının bir banka soygunu soruşturmasında geçtiği yalanıyla evindeki para ve altınları inceleyeceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından Yaşar Y, şüphelinin yönlendirmesiyle içinde 8 çeyrek, 10 yarım ve 16 tam altın bulunan poşeti evinin önüne bıraktı.

Poşeti alıp uzaklaşan 2 kişiye telefonla ulaşamayan Yaşar Y, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

İkametin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden E.B. (16) merkez Sarıçam ilçesindeki bir sokakta, Halil T. (24) de Seyhan ilçesindeki alışveriş merkezinde yakalandı. Ekipler, çalınan altınlara ise ulaşamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ve Halil T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

