Adana'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

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Adana'da kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtan dolandırıcı, emekli M.Y.'nin 2 milyon 440 bin lirasını kendi hesaplarına aktardı. Operasyonda çetenin elebaşı Emrah İ. ile 5 şüpheli yakalandı, 1 milyon lira kurtarıldı.

ADANA'da telefonda kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtarak aradığı M.Y.'nin (55) banka hesabındaki 2 milyon 440 bin lirayı kendi hesaplarına aktararak dolandıran Emrah İ. (39) ile beraberindeki 5 şüpheli, operasyonla yakalandı. Dolandırılan paranın 1 milyon lirası kurtarılırken, Emrah İ. ile 2 şüpheli tutuklandı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan emekli M.Y.'yi telefonla arayan kişi, kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtıp, "Sizin ve eşinizin kimliği FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Şüphelilerin yakalanması için bize yardımcı olmanız gerekiyor. Bankadaki paralarınız devlet hazinesine geçirilip, operasyondan sonra size iade edilecekö dedi. Bunun üzerine M.Y. ile eşinin mobil bankacılık ile e-Devlet şifrelerini edinen şüpheliler, kendi hesaplarına 2 milyon 440 bin lirayı aktardı. M.Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan M.Y., polise giderek şikayetçi oldu.

ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çeteye yönelik 24 Haziran'da operasyon başlatan ekipler, Adana merkezli Gaziantep ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çetenin elebaşı Emrah İ. ile Saffet G. (37), İsmet Ş. (45), Nurullah S. (46), Tunahan Ç. (29) ve Seda G. (28) gözaltına alındı. Emrah İ., Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde yakalandı.

3 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Emrah İ.'nin 8 ayrı 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan arandığı, hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilere ait 5 ayrı banka hesabına gönderildiği belirlenen paranın 1 milyon lirası kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah İ., Saffet G. ve İsmet Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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