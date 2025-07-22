Adana'da Dolandırıcılık: 4 Milyon 250 Bin Lira Değerindeki Altın Çalındı

Adana'da Dolandırıcılık: 4 Milyon 250 Bin Lira Değerindeki Altın Çalındı
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Adana'da, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar emekli bir adamın evindeki 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınını alarak kayıplara karıştı. Dolandırıcılar yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları Arif A.'nın (70) evindeki 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınını alarak dolandıran Hayri İ. (23) ile Rıdvan G. (35), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, altının bulunması için çalışma başlatıldı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan emekli Arif A.'yı cep telefonuyla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Şüphelilerin yakalanması için bize yardımcı olmanız gerekiyor. Evinizdeki para ve altınlarınız devlet hazinesine geçirilip, operasyondan sonra size iade edilecek" dedi. Bunun üzerine Arif A., evindeki 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınları, polis yeleği giyerek evine gelen kişiye verdi. Bir süre sonra kendisini arayan telefon numarasına ulaşamayan Arif A., dolandırıldığını anlayıp, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olaya ilişkin çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarını inceledi. Ekipler, Arif A.'yı telefonla arayan kişinin Hayri İ., altınları alanın da Rıdvan G. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hayri İ., sorgusunda, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Rıdvan G. ise "Ben kimseden altın ya da para almadım" dedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayri İ. ile Rıdvan G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Polis, altınların bulunması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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