Adana'da Dolandırıcılara Hapis ve Para Cezası

Adana'da Dolandırıcılara Hapis ve Para Cezası
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Adana'da kendilerini başkomiser olarak tanıtan iki sanığa, bir kişiyi 1 milyon 393 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapis ve 5 milyon lira adli para cezası verildi.

Adana'da kendilerini başkomiser olarak tanıtıp bir kişiyi 1 milyon 393 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis ve 5'şer milyon lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.C, İ.O. ile müşteki M.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü müştekiyi arayan ve kendilerini Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan başkomiser olarak tanıtan sanıkların, M.Y'ye kendi adına bir banka hesabı açıldığını ve bunun yasa dışı işlerde kullanıldığını söylediğini belirtti.

Sanıkların müştekiden bu parayı çekerek adresine gelen sivil polis memuruna vermesini istediğini anlatan savcı, İ.C. ve İ.O'nun müşteki M.Y'ye operasyon sonrası parasının kendisine iade edileceğini söylediklerini de ifade etti.

Müştekinin bankadan çektiği 1 milyon 393 bin 222 lirasını evine gelen İ.C'ye teslim ettiğini belirten savcı, benzer suçtan kayıtları olan, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Beyanı alınan müşteki M.Y, zararının halen giderilmediğini ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar ise suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanıklar İ.O. ve İ.C'yi 6 yıl 8'er ay hapis ve 5'şer milyon lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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