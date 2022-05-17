Adana'da doktorlardan iş bırakma eylemi - Haberler

ADANA (DHA) - ADANA'da Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim-Sen) ile Hekim Birliği Sendikası üyesi doktorlar, iki günlüğüne iş bıraktı.

Hekim-Sen ve Hekim Birliği Sendikası üyesi doktorlar, 17-18 Mayıs tarihlerinde iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Bu kapsamda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan, sendikaların hastane temsilcisi Uzman Doktor Funda Arıcıoğlu, yaşadıkları sorunların giderilmesi için daha önce de iş bırakma eylemi yaptıklarını ancak bunun idarede karşılık bulmadığını söyledi. Hekime karşı işlenen şiddet olaylarında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının kaldırılması gerektiğini söyleyen Arıcıoğlu, hekimleri ailelerinden uzaklaştıracak şekilde geçici görevlendirme yönteminin de artık uygulanmamasını istedi.

"Diş hekimlerimiz için; dört el kuralına uygun olarak yardımcı verilmesini, hastalara kaliteli malzemeler ile hizmet sunulmasının sağlanmasını, diş hekimlerimizin girişimsel işlemleri yapabilmeleri için yeterli zamana sahip olmalarını ve bunun için de günde 10 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dışında hasta bakılmamasını, acil statüsü olmayan diş hekimliği için 24 saat nöbet uygulamasının kaldırılmasını, birim performans katsayısının kaldırılarak temel maaş almalarını talep ediyoruz. Bizler öldürülmemek, şiddete uğramamak, halkımıza hakkı ile sağlık hizmeti sunabilmek, geçim derdine düşmemek, ömür boyu çalışsak da ödeyemeyeceğimiz tazminatlar ile karşılaşmamak ve emekliliğimizde ek iş yapmadan rahatça geçinebileceğimiz bir maaş alabilmek adına, yetkililerin davul zurna ile açıkladıkları müjde verme tarihleri olan meşru iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz."