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Adana'da Doğum Günü Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Adana'da Doğum Günü Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
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Adana'da bir doğum günü kutlaması sırasında eski sevgili ve yeni erkek arkadaşı arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 20 yaşındaki Batuhan Kolsuz hayatını kaybederken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da Berat Caner C. (20), eski sevgilisi İlknur G.'nin (20), yeni erkek arkadaşı Alper Kınış (19) ile doğum günü kutlaması yaptığı kafeye gidince aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile sakinleşip, daha sonra hemzemin geçitte buluşan taraflar arasında bu kez bıçaklı kavga çıktı. Berat Caner C.'nin arkadaşı Batuhan Kolsuz (20) göğsünden bıçaklanarak öldürülürken, olay ile ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.'nin, yeni erkek arkadaşı Alper Kınış ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.'yi konuşmak için çağırınca Kınış ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, Berat Caner C. ile Kınış buluşmak için anlaşıp, bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz, Aykut Alagül (21), Mustafa Altın (19) ve Süleyman Şeker'i (22) yanına alıp, Kınış ile buluşmaya gitti. Kınış ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (19) ve arkadaşları Mert Ali P. (19), Muhammet A. (19), Tolga Köse (19), Eren Akçalar (19), Enes Emre Kısacık (19) ile birlikte geldi. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 19 Eylül'de buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Kolsuz, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Kınış ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz, kurtarılamadı.

BIÇAK DARBELERİNİN KİMİN VURDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Kınış, Akçalar ve Kısacık'ın kavgada bıçak kullandığı belirlendi. Kolsuz'un ölümüne neden olan bıçak darbelerini kimin vurduğunun araştırıldığı belirtildi. İlknur G. sorgusunda, "Berat ile doğum günümüzü sürekli kutladığımız kafeden çıkarken karşılaşınca tartışıp, ayrıldık. Yaklaşık 10 aydır Alper ile birlikteyim. Telefonda konuştuğum sırada birbirlerine saldırdılar" dedi.

'BERAT'A SADECE YUMRUKLA VURDUM'

Alper Kınış ise sorgusunda şunları anlattı: "Olay sırasında Berat'a sadece yumrukla vurdum. Başkasıyla kavga etmedim. Olayda bıçak kullanmadım." Berat Caner C. ise "Alper ile kavga ettik. Batuhan'ı kimin bıçakladığının farkına bile varmadım. 'Batuhan bıçaklandı' diye bağırdıklarında yerde yattığını gördüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alper Kınış, Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga Köse, Eren Akçalar tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğum Günü Kavga Adana

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