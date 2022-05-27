Adana'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Kozan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kozan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.B'nin (24) kullandığı 33 AGC 643 plakalı otomobil, Kadirli- Kozan Karayolu'nda önce bir köpeğe ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte yaralanan G.D. (22) ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Otomobil, Kozan, Güncel, Haberler

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