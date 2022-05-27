Adana'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

Adana'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Kozan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kozan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.B'nin (24) kullandığı 33 AGC 643 plakalı otomobil, Kadirli- Kozan Karayolu'nda önce bir köpeğe ardından da elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte yaralanan G.D. (22) ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Fatih Azgın - Güncel