Adana'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

Kozan'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.B'nin (24) kullandığı 33 AGC 643 plakalı otomobil, Kadirli- Kozan Karayolu'nda önce bir köpeğe ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte yaralanan G.D. (22) ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.