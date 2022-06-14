Adana'da dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, otoyoldaki dinlenme tesislerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana- Ankara otoyolundaki dinlenme tesislerinde park halindeki tır ve otobüslerdeki yolcuların çantalarından cep telefonu çalınması üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 10 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki B.Y, E.K, S.E. ve K.G, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA / Onur Can Bulat - Güncel